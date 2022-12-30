Rusya gazı kestikçe Avrupa panikliyor! Şimdi de devletten odun yardımı ama kuponla

Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan enerji krizi Avrupa'yı vurdu.

Aylardır kara kışa hazırlanan kıta ülkelerinde art arda tedbirler alınırken hükümetler de halkı tasarruf için uyarıyor.

Önlemlerin yanında halka ısınma destekleri de atılan adımlar arasında.

Bu kapsamda Fransa odun desteği başlatıyor.

Fransa hükümeti, olağanüstü enerji kuponu programının, bu yıl yakacak odun fiyatlarının yüzde 30 artması nedeniyle düşük gelirli ailelerin kışı atlatmasına yardımcı olmak için tasarlandığını söyledi.

Yardımın internet üzerinde başvuru yapılacak alınabileceği belirtildi.

Öte yandan yardım miktarı gelire, hanenin büyüklüğüne ve kullanılan yakacağın türüne göre değişecek.

Fransa parlamentosu, yakacak odun almakta zorlananlara yardım etmek için bu ay 230 milyon euro bütçe ayırmıştı.

Ekonomi Bakanlığı'na göre en az 2.6 milyon hane yardımlardan faydalanabilecek. Hükümet, geçen ay da doğalgaz yardım planını yürürlüğe koymuş, bazı aileler 100 ila 200 euro arasında yardım almaya hak kazanmıştı.