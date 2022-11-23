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Dünya Rusya füzelerle saldırdı! Ukrayna'dan açıklama
Dünya

Rusya füzelerle saldırdı! Ukrayna'dan açıklama

Ukrayna Ulusal Polis Başkanı İgor Klimenko, Rus ordusunun bugün düzenlediği füze saldırıları sonucunda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 36 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 21:44:00 - 2022-11-23 21:45:11
Rusya füzelerle saldırdı! Ukrayna'dan açıklama

Ukrayna Ulusal Polis Başkanı İgor Klimenko, Rus ordusunun bugün düzenlediği füze saldırıları sonucunda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 36 kişinin yaralandığını bildirdi.

Klimenko, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun ülke genelindeki önemli altyapı tesislerine düzenlediği saldırılarla ilgili bilgi verdi.

İgor Klimenko, Rus ordusunun 16 önemli altyapı tesisini hedef aldığını, bu saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin de yaralandığını bildirdi.

"Rusya, 70 füze ve 5 İHA ile saldırdı"

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada ise Rus ordusunun, aralarında bina, enerji santralleri ve elektrik dağıtım merkezlerinin de bulunduğu önemli altyapı tesislerine yönelik 70 seyir füzesi ve 5 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği kaydedildi.

Rus ordusunca fırlatılan 51 seyir füzesi ve Lancet tipi 5 İHA’nın, Ukrayna hava savunma sistemlerince vurularak düşürüldüğü ifade edilen açıklamada, Rus ordusunun Kiev, Vinnitsa, Lviv, Zaporijya ve diğer bölgelerdeki binaları, termik santralleri ve elektrik dağıtım merkezlerini hedef aldığı bildirildi.​​​​​​​

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