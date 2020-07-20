  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Rusya, Fransa, Mısır ve BAE'ye umut kestiren video: Hafter güçlerinin füze atışı alay konusu oldu!

Sosyal medyada yayınlanan bir video, Rusya, Mısır, Fransa ve BAE destekli darbeci Hafter güçlerinin çapulcu sürüsünden farklı olmadığını gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 23:49:00 - 2020-07-21 00:02:53

 yeniakit.com.tr 

Yayınlanan videoda, Libya'da meşru hükümete darbe yapmaya çalışan Rusya, Mısır, Fransa ve BAE destekli Hafter güçlerinin füze atış testi yaptığı görülüyor. Ancak atılan füze havalandıktan sonra metrelerce uzağa düştüğü görülüyor. 

Darbecilerin bu hali, sosyal medyada alay konusu oldu.

Kendi İHA'larını düşürünce sevinmişlerdi

Öte yandan yine yayınlanan başkan bir videoda, kendi İHA'larını düşürdükten sonra "Türk İHA'sını vurduk" diye sevinç naraları atan aynı çapulcu sürüsü günlerce dalgaya alınmıştı.

Ve Libya'da operasyon başladı: Sirte'ye ağır bombardıman! Bölgeden ilk görüntü
Ve Libya'da operasyon başladı: Sirte'ye ağır bombardıman! Bölgeden ilk görüntü

Dünya

Ve Libya'da operasyon başladı: Sirte'ye ağır bombardıman! Bölgeden ilk görüntü

Türkiye'den Libya hazırlığı! Önümüzdeki 2 hafta içerisinde...
Türkiye'den Libya hazırlığı! Önümüzdeki 2 hafta içerisinde...

Gündem

Türkiye'den Libya hazırlığı! Önümüzdeki 2 hafta içerisinde...

ABD'den Hafter'e tehdit: Libya'da askeri gerilimi tırmandıranlar...
ABD'den Hafter'e tehdit: Libya'da askeri gerilimi tırmandıranlar...

Dünya

ABD'den Hafter'e tehdit: Libya'da askeri gerilimi tırmandıranlar...

Pantsir'e destek geldi: Rusya Libya’da yeni savunma sistemi konuşlandırdı!
Pantsir'e destek geldi: Rusya Libya’da yeni savunma sistemi konuşlandırdı!

Dünya

Pantsir'e destek geldi: Rusya Libya’da yeni savunma sistemi konuşlandırdı!

Mısır'dan flaş 'Libya' kararı! Müdahale için ilk adım
Mısır'dan flaş 'Libya' kararı! Müdahale için ilk adım

Dünya

Mısır'dan flaş 'Libya' kararı! Müdahale için ilk adım

Körfez ülkelerinde hareketli saatler! Çarpıcı 'darbe' iddiası: 2 Kral öldü
Körfez ülkelerinde hareketli saatler! Çarpıcı 'darbe' iddiası: 2 Kral öldü

Dünya

Körfez ülkelerinde hareketli saatler! Çarpıcı 'darbe' iddiası: 2 Kral öldü

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı