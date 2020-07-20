Rusya, Fransa, Mısır ve BAE'ye umut kestiren video: Hafter güçlerinin füze atışı alay konusu oldu!
Sosyal medyada yayınlanan bir video, Rusya, Mısır, Fransa ve BAE destekli darbeci Hafter güçlerinin çapulcu sürüsünden farklı olmadığını gözler önüne serdi.
yeniakit.com.tr
Yayınlanan videoda, Libya'da meşru hükümete darbe yapmaya çalışan Rusya, Mısır, Fransa ve BAE destekli Hafter güçlerinin füze atış testi yaptığı görülüyor. Ancak atılan füze havalandıktan sonra metrelerce uzağa düştüğü görülüyor.
Darbecilerin bu hali, sosyal medyada alay konusu oldu.
Kendi İHA'larını düşürünce sevinmişlerdi
Öte yandan yine yayınlanan başkan bir videoda, kendi İHA'larını düşürdükten sonra "Türk İHA'sını vurduk" diye sevinç naraları atan aynı çapulcu sürüsü günlerce dalgaya alınmıştı.