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Dünya Rusya fırsattan istifade etti! 5 ülkeye Afganistan üzerinden teklif yaptılar
Dünya

Rusya fırsattan istifade etti! 5 ülkeye Afganistan üzerinden teklif yaptılar

Rusya, Afganistan'daki belirsizlik ortamından istifade ederek bölge devletlere daha düşük fiyatla silah satılabileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 10:12:00 -
Rusya fırsattan istifade etti! 5 ülkeye Afganistan üzerinden teklif yaptılar

Rusya, Afganistan ile sınırı olan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (CSTO) üye devletlerine daha düşük fiyata silah sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Afganistan'da yaşanan son gelişmelerin ardından bölge ülkeleri ve sınır güvenliği hakkında soruları yanıtladı. Sınırların güvenliğini artırmak için çalıştıklarını söyleyen Borisov, gazetecilere verdiği demeçte, "Güney sınırlarımızın güvenliğini artırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan'dan oluşuyor.

Çin ve Hindistan da endişeli

Başkan Joe Biden yönetimi, ABD'nin Afganistan'daki askeri operasyonunun sona erdiğini ve askerlerinin geri çekildiğini duyurduktan sonra bölgede hareketli günler yaşanıyor. Rusya tarafından yasadışı örgüt olarak kabul edilen Taliban, Afganistan'da yönetimi ele geçirdikten komşu ve çevre ülkelerde endişe hakim oldu.

Kaynak: Euronews

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