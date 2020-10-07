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Gündem Rusya Ermenistan'a destek verecek mi? Yusuf Alabarda cevapladı
Gündem

Rusya Ermenistan'a destek verecek mi? Yusuf Alabarda cevapladı

Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmada nasıl bir rol izleyeceği merak konusu olurken, emekli asker ve strateji uzmanı Yusuf Alabarda, Rusya'nın Ermenistan'a destek vermeyeceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 00:05:00 - 2020-10-07 00:28:13

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar devam ederken, herkesin merak ettiği "Rusya müdahil olacak mı?" sorusuna cevap, katıldığı televizyon programında konuşan emekli asker ve strateji uzmanı Yusuf Alabarda'dan geldi. 

Rusya'nın müdahil olmayacağını belirten Alabarda, Ermenistan Başbakanı Nikol Vovayi Paşinyan'ın siyasi hatalar yaptığını belirterek, "Rusya'nın destek vereceğini sanmıyorum. İbn-i Haldun'dan bî haber olduğu için coğrafya kaderdir sözünü de bilmiyor. Gitmiş Fransa'daki ve ABD'deki diasporaya Rusya'yı satmış." açıklamasında bulundu.

İşte Alabarda'nın açıklamaları:

Sen Vladimir Putin ile olan ilişkilerini bir kenara koydun. Kendini Emmanuel Macron'a pazarladın. Putin telefonlarına çıkmıyor. Üstelik bir de açmıyor ve dalga geçiyor. Putin gel bakalım şimdi hesap defterini açalım diyor. Kuvvetle muhtemel Paşinyan gitmeden Rusya'nın destek vereceğini sanmıyorum. İbn-i Haldun'dan bî haber olduğu için coğrafya kaderdir sözünü de bilmiyor. Gitmiş Fransa'daki ve ABD'deki diasporaya Rusya'yı satmış.

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