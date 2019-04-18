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Rusya engelleri kaldırdı! Türkiye Su-57 savaş uçağına çok yakın

ABD’nin F-35 tipi savaş uçaklarına rakip olarak gösterilen Rus yapımı 5. nesil Su-57 savaş uçakları için Rusya, ihracın önünü açan düzenlemeyi tamamladı.

18 Nisan 2019 Perşembe 19:37
Rusya engelleri kaldırdı! Türkiye Su-57 savaş uçağına çok yakın

Rusya’nın prestiji haline gelen ve yeni 5. nesil üretimlerinden biri olan Su-57 savaş uçaklarının başka ülkelere pazarlanması ve satılması ile ilgili tüm kanuni düzenlemeler tamamlandı. Rus basınında yer alan haberlerde uçağın tüm belgelerinin tamamlandığı, yurt dışına satışı ve satılan ülkelere lisanslarıyla birlikte teslimini öngören tüm düzenlemelerin sonlandığı aktarıldı. Geçtiğimiz Kasım ayında Dubai’deki hava savunma sanayi fuarında dış pazara tanıtılan 5. nesil Su-57 savaş uçakları ABD’nın F-35 tipi savaş uçaklarına rakip olarak gösterilirken, maliyetinin F-35’ten daha az olması nedeniyle birçok ülkenin yakından izlediği uçaklar arasında yer alıyor.

Türkiye ve Mısır uçaklara talip olabilirler

Rus yapımı Su-57 savaş uçağının lisans ve başka ülkelere satışıyla ilgili tüm işlemlerin tamamlandığını anımsatan Rus basını, uçakların yakın zamanda Mısır ve Türkiye gibi ülkeler tarafından satın alınabileceğini, bu doğrultuda Rusya tarafının Su-57 uçakları için tüm hazırlıklarını tamamladığını ve satış ile ilgili beklemeye geçtiklerini yazdı.

Rusya’nın en önemli projelerinden biri olan ve tüm dünyanın yakından takip ettiği Su-57 tipi savaş uçağının ilk uçuşu 2010 yılında Rusya’nın Amur bölgesinde başarıyla gerçekleşti. Yine son günlerde Rusya ve Türkiye’nin Su-57 tipi savaş uçağını birlikte üretebileceği konusunda hem Rusya hem de Türkiye tarafından açıklamalar yapılmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Su-57’nin bazı parçalarının Türkiye’de üretilebileceğini söylemişti.

 

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 19:37
  1. Rusya
  2. Su-57 savaş uçakları
  3. F-35 tipi savaş uçakları
  4. Türkiye
  5. Dimitri Peskov

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