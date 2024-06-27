  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye'ye karşı bedavaya verilen savaş tanklarına Ukrayna'dan tepki! Yiyin birbirinizi

Kaş yapayım derken göz çıkarttılar! CHP trafiğe çözüm böyle olur

Terörist Caniyahu’ya zehir zemberek sözler! Eski başbakan İsrail'i bekleyen tokadı açıkladı

Seçimden sonra öyle şimdi böyle! Çarkçı Kemal gitti Çarkçı Özgür geldi

'Millet aç aç' anıranlar nerede? Bayramda rekor satış

Arda yaptı, Akit yazdı, Can çıldırdı! ‘Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor’

Amerikalılardan şaşırtan Trabzon kararı! Çılgınlar gibi almaya başladılar

Emperyalizme karşı iki darbe… Başkan Erdoğan çıplak elle direnişi öğretti

Mourinho'dan Euro 2024 açıklaması gelmişti! Ne ağız varmış sende be hocam böyle...
Dünya Rusya duyurdu: Vatandaşlık alan 10 bin kişi Ukrayna'daki operasyona gönderildi! Dikkat çeken rakam, inanılmaz sözler
Dünya

Rusya duyurdu: Vatandaşlık alan 10 bin kişi Ukrayna'daki operasyona gönderildi! Dikkat çeken rakam, inanılmaz sözler

Yeniakit Publisher
2024-06-27 17:33:00 - 2024-06-27 18:02:29
Rusya duyurdu: Vatandaşlık alan 10 bin kişi Ukrayna'daki operasyona gönderildi! Dikkat çeken rakam, inanılmaz sözler

Rusya vatandaşlığı alan yaklaşık 10 bin göçmenin “özel askeri operasyon” için Ukrayna’ya gönderildiği açıklandı.

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Alexander Bastrykin St. Petersburg’da düzenlenen bir hukuk forumunda Ukrayna’daki savaşla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ülke vatandaşlığı alan ancak orduya kaydolmak istemeyen 30 binden fazla kişinin tespit edildiğini ifade eden Bastrykin, bunlardan yaklaşık 10 bin kişinin “özel askeri operasyon” bölgesine gönderildiğini, kayıt olmak istemeyenlerin ise ülkeden ayrıldığını söyledi.

Ukrayna'ya gönderilen göçmenlerin savaş bölgesinde siper kazdığını ve sur inşa ettiğini belirten Bastrykin, onların muharebe görevlerinde görevlendirilmediklerini ifade etti. Yılın ilk 4 ayında yalnızca Moskova ve St. Petersburg'a 3 milyon göçmen geldiğini söyleyen Bastrykin, bu rakamları sınırlandırmak için daha sıkı kurallar uygulanması çağrısında bulundu.

Rusya, Orta Asyalı göçmenlere orduya katılmaları için baskı yapmakla suçlanıyor. Rusya vatandaşlığı alan erkek göçmenlerin ülkedeki yasa çerçevesinde Rus ordusuna kayıt yapmaları gerekiyor ve seferberlik sırasında orduya çağrılabiliyor.

 

Mısır'da bulunan mumyalar eski hastalıkları gösteriyor!
Mısır'da bulunan mumyalar eski hastalıkları gösteriyor!

Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mısır'da bulunan mumyalar eski hastalıkları gösteriyor!

Azerbaycan ordusunun gurur günü! Türkiye dostu: Kardeş ülke Azerbaycanlı Mehmetçikleri ziyaret etti
Azerbaycan ordusunun gurur günü! Türkiye dostu: Kardeş ülke Azerbaycanlı Mehmetçikleri ziyaret etti

Dünya

Azerbaycan ordusunun gurur günü! Türkiye dostu: Kardeş ülke Azerbaycanlı Mehmetçikleri ziyaret etti

Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed konuştu: Avrupalılar İsrail'i suç işlediğinde bile savunmak istiyor
Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed konuştu: Avrupalılar İsrail'i suç işlediğinde bile savunmak istiyor

Dünya

Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed konuştu: Avrupalılar İsrail'i suç işlediğinde bile savunmak istiyor

Ruslar ne de Almanlar: Türkiye'ye 1.5 milyon kişi gelecek! O ülke Türkiye'ye girişlerine karşı sinyali verdi
Ruslar ne de Almanlar: Türkiye'ye 1.5 milyon kişi gelecek! O ülke Türkiye'ye girişlerine karşı sinyali verdi

Ekonomi

Ruslar ne de Almanlar: Türkiye'ye 1.5 milyon kişi gelecek! O ülke Türkiye'ye girişlerine karşı sinyali verdi

Eurofighter Typhoon savaş uçakları için 3.266 adet füze satın alacak! Önemli karar, Almanya'dan savaş hazırlığı
Eurofighter Typhoon savaş uçakları için 3.266 adet füze satın alacak! Önemli karar, Almanya'dan savaş hazırlığı

Dünya

Eurofighter Typhoon savaş uçakları için 3.266 adet füze satın alacak! Önemli karar, Almanya'dan savaş hazırlığı

Pakistan, Hindistan, Brezilya dahil 36 ülkeden CGTN anketi: Barış içinde bir arada yaşamanın beş ilkesi
Pakistan, Hindistan, Brezilya dahil 36 ülkeden CGTN anketi: Barış içinde bir arada yaşamanın beş ilkesi

Aktüel

Pakistan, Hindistan, Brezilya dahil 36 ülkeden CGTN anketi: Barış içinde bir arada yaşamanın beş ilkesi

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23