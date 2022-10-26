Rusya duyurdu: Türkiye ilk 3'e giremedi

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, 2022 yılı sonuçlarına göre Rusya’dan yurt dışına turist akışının bir önceki yıla göre en az yüzde 30 azalacağını belirtirken, iç turizm istatistiklerinin ise geçen yılki seviyesinde kalacağını söyledi.

Gazetecilere konuşan Lomidze, iyimser senaryoya göre yıl sonunda iç turizmde geçen yıl ile karşılaştırılabilir neticelere ulaşabileceklerini söylerken, “Ancak yurtdışına turist akışında en iyi ihtimalle en az yüzde 30 düşüş göreceğiz. Kötümser senaryoda bu oran yüzde 50’ye ulaşabilir” diye konuştu.

GazetemRu’da yer alan habere göre, turizm sektöründe iç pazardaki talepte de yüzde 10’luk düşüş gözlemlediklerine dikkat çeken ATOR Başkanı, talebin artık dış koşullara çok hızlı tepki verdiğini kaydetti.

Bu yılki turistik verilerin geçtiğimiz yılla kıyaslanmasının özellikle iç turizmde pek adil olmayacağına vurgu yapan Lomidze, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Geçen yılın sonbaharında hala COVID-19 kısıtlamalarının olduğunu, yaz aylarında da Krasnodar Bölgesinde koronavirüs kısıtlamaları getirildiğini hatırlatmakta yarar var. Bu yıl satışlar sonbaharda devlet tarafından sunulan turistik geri ödeme programı sayesinde desteklendi. Böylece iç turizmde yüzde 10’luk talep artışı yaşandı. Ancak bu artış olabileceğinden daha az. Geçen yıla göre yüzde 20 olması gerekiyordu.”

“Türkiye ilk üçe önümüzdeki aylarda girecektir “

Lomidze, yurtdışında yeni yıl tatilinin maliyetinin, tatillerden önceki döneme kıyasla geleneksel olarak yüzde 20 artacağını vurgularken, yılbaşı döneminde yaşanan fiyat artışlarının her zaman beklendiğini ifade etti.

Sadece Tayland tatillerinde paket tur fiyatlarının artmadığına değinen Lomidze, bunun da pahalı ulaşım nedeniyle yaşandığının altını çizdi.

Lomidze, Rusya içindeki yılbaşı tatili maliyetlerinde ise şimdiye kadar normal aralıkta fiyat artışı gözlemlendiğini söylerken, “Rusya’da acele tatil talebi yoksa, yılbaşı tatil turlarının fiyatları düşecektir” dedi.

ATOR’a göre yeni yıl tatilleri için talep edilen yabancı destinasyonlar arasında, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Tayland ilk üçte yer alırken, içerde ise Krasnodar Bölgesi, St. Petersburg, Karelya ve Vologda ilk sıralarda yer alıyor.

Lomidze, Türkiye’nin henüz ilk üç lider arasında yer almadığını, ancak sıralamanın değişebileceğini söylerken, “Yılbaşına yakınlaştıkça Türkiye talepleri artabilir. Şu anda daha pahalı ve düşük arza sahip yurtdışı tatil paketleri revaçta. Ruslar, henüz zaman varken daha pahalı paket turları erken rezervasyonla indirimli sahip olma arzusunda. Türkiye ilk üçe önümüzdeki aylarda girecektir.” ifadelerini kullandı.

Turizm Güncel

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