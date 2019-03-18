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Rusya duyurdu: Bombardıman uçakları konuşlandırdık

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Bondarev, ABD'nin Romanya hamlesine kriz çıkaracak bir cevap verdiklerini duyurdu. Bondarev, Kırım'a Tu-22M3 tipi uzun menzilli bombardıman uçakları konuşlandırdıklarını açıkladı.

18 Mart 2019 Pazartesi 19:25
Rusya duyurdu: Bombardıman uçakları konuşlandırdık

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Bondarev, ABD'nin Romanya'daki füze savunma sistemlerine yanıt olarak Kırım'a Tu-22M3 tipi uzun menzilli bombardıman uçakları konuşlandırıldığını açıkladı.

Rusya, ABD'nin Avrupa'da konuşlandırdığı füze savunma sistemlerine Kırım'ın anavatana yeniden bağlanışının 5. yıldönümünde yarımadaya nükleer kapasiteli Tu-22M3 stratejik bombardıman uçakları konuşlandırarak yanıt verdi.

Bondarev, Romanya'ya ABD füze savunma sistemlerinin gönderilmesinin ciddi bir meydan okuma olduğunu belirterek, Rusya Savunma Bakanlığı'nın buna yanıt olarak Kırım'daki Gvardeyskaya Hava Üssü'ne Tu-22M3 bombardıman uçakları konuşlandırdığını ve böylece bölgedeki güç dengelerinin ciddi şekilde değiştiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 19:25
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