Rusya duyurdu: Bombardıman uçakları konuşlandırdık Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Bondarev, ABD'nin Romanya hamlesine kriz çıkaracak bir cevap verdiklerini duyurdu. Bondarev, Kırım'a Tu-22M3 tipi uzun menzilli bombardıman uçakları konuşlandırdıklarını açıkladı.

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Bondarev, ABD'nin Romanya'daki füze savunma sistemlerine yanıt olarak Kırım'a Tu-22M3 tipi uzun menzilli bombardıman uçakları konuşlandırıldığını açıkladı. Rusya, ABD'nin Avrupa'da konuşlandırdığı füze savunma sistemlerine Kırım'ın anavatana yeniden bağlanışının 5. yıldönümünde yarımadaya nükleer kapasiteli Tu-22M3 stratejik bombardıman uçakları konuşlandırarak yanıt verdi. Bondarev, Romanya'ya ABD füze savunma sistemlerinin gönderilmesinin ciddi bir meydan okuma olduğunu belirterek, Rusya Savunma Bakanlığı'nın buna yanıt olarak Kırım'daki Gvardeyskaya Hava Üssü'ne Tu-22M3 bombardıman uçakları konuşlandırdığını ve böylece bölgedeki güç dengelerinin ciddi şekilde değiştiğini ifade etti.

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