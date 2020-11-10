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Dünya Rusya duyurdu: Askerlerimizi bölgeye konuşlandırıyoruz
Dünya

Rusya duyurdu: Askerlerimizi bölgeye konuşlandırıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dağlık Karabağ'da çatışmaların sona erdirilmesinin ardından bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 12:24:00 -
Rusya duyurdu: Askerlerimizi bölgeye konuşlandırıyoruz

Rusya Dışişleri, Karabağ’a sadece Rus barış güçlerinin yerleştirileceği açıklamasını yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Eho Moskvı radyosuna açıklamasında, Karabağ’da sadece Rusya’nın barış güçlerinin görev yapacağını belirtti.

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin Karabağ’daki çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin vardıkları anlaşmaya istinaden Zaharova, “(Üstünde anlaşılan) açıklamanın metni yayınlanınca kimsenin şüphesi kalmayacak, ancak ben yine de Rusya Devlet Başkanı’nın (Vladimir Putin) sözlerini bir defa daha hazırlatmak isterim (…) burada Rusya’nın barış güçlerinden bahsediyoruz” dedi.

"Barış güçleri konuşlanacak"

Rusya Dışişleri Sözcüsü, ‘sadece mi Rus güçlerinin yerleştirileceği’ sorusu karşısındaysa, “Bu cümle bir defa daha nasıl tekrarlanır bilmiyorum: Karabağ’daki temas hattı boyunca Rusya’nın barış güçleri konuşlandırılacaktır” yanıtını verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, anlaşmanın maddelerinden biri kapsamında Karabağ’da hem Rus hem de Türk askerlerinin barış gücü görevinde bulunacağını söylemişti.

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Yorumlar

kahraman mehmetçik

ne anladık ki. ermeni gitti, rus isgal etti
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Doğrucu

Ermeni belası gitti, Rus belası geldi, herkese geçmiş olsun. Kazanılan hiçbir şey yok yani.
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