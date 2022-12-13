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Dünya Rusya dünyaya duyurdu: Türkiye'yi ikna etmeye çalışıyoruz
Dünya

Rusya dünyaya duyurdu: Türkiye'yi ikna etmeye çalışıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Türkiye'yi kara harekatı yapmama konusunda ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 14:03:00 -
Rusya dünyaya duyurdu: Türkiye'yi ikna etmeye çalışıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Suriye’deki olası kara harekatı ilişkin Türkiye tarafı ile görüşmeye devam ettiklerini ve Ankara’yı bu operasyonu gerçekleştirmemesi konusunda ikna etmeye çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Bogdanov, Suriye’deki olası kara operasyonuna ilişkin Türkiye tarafı ile görüşmeye devam ettiklerini ve Ankara’yı bu operasyonu gerçekleştirmemesi konusunda ikna etmeye çalışmayı sürdürdüklerini belirtti.

Bogdanov’un söz konusu açıklaması, kasım sonunda Suriye’de hava harekatı başlatan Türkiye’nin kara operasyonunu da gündeminde tuttuğu bir döneme denk geldi.

Bununla beraber Rusya ile Türkiye’nin Suriye konusundaki kapalı kapılar ardındaki görüşmelerinin sürdüğü içeriği henüz bilinmiyor.

Moskova, ayrıca Türkiye ve Suriye liderlerinin bir araya gelebileceği bir görüşme üstünde anlaşılması hâlinde söz konusu görüşme için platform sağlayabileceğini belirtiyor. (Sputnik)

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