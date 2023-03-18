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Gündem Rusya dünyaya duyurdu: Türkiye bize garanti verdi
Gündem

Rusya dünyaya duyurdu: Türkiye bize garanti verdi

Rusya Federal Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Uçaklarımız için Türkiye yaz garantisi verdi" denildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 09:55:00 - 2023-03-18 09:58:44
Rusya dünyaya duyurdu: Türkiye bize garanti verdi

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Türkiye havalimanlarında yaz aylarında Rus yolcu uçaklarına mevcut anlaşmalara uygun olarak planlı şekilde yer hizmetlerinin sağlanacağını belirtti. Rosaviatsiya Başkan Yardımcısı Vladimir Poteşkin ve Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, Ankara’da bir araya gelerek iki ülke arasındaki hava ulaşımının gelişimini görüştü.

İkili işbirliğinin yüksek seviyede olduğunu kaydeden taraflar, önümüzdeki ‘Yaz 2023’ IATA Sezonu’nda Rusya ve Türkiye arasındaki hava taşımacılığıyla ilgili acil sorunları değerlendirdi. Rus uçaklarına Türkiye’de yakıt ikmali konusu ayrıca ele alındı.

Rosaviatsiya’nın açıklamasında, “Görüşme sırasında, Rus ve Türk havayollarının uçuşlarıyla ilgili konunun, iki ülkenin havacılık otoritelerinin sürekli kontrolü altında olduğu kaydedildi. Rus havayollarının ‘Yaz 2023’ IATA Sezonu’nda planlandığı seferlere Türkiye Cumhuriyeti havalimanlarında, daha önce varılan ticari anlaşmalara uygun olarak yer hizmetleri planlı şekilde sağlanacak” ifadesine yer verildi. 

Turkrus

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