Rusya dünyaya duyurdu: Savaş uçakları konuşlandırılacak!

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ukrayna'nın Kırım yakınlarında yıl sonundan önce bir provokasyona hazırlandığını açıklamasının ardından Kırım'da 10 tane Sukhoi SU-27 savaş uçağı ile, SU-30 jetlerini konumlandıracağını açıkladı.

Belbek hava üssüne kalıcı olarak konuşlanacak

Interfax ajansının haberine, göre savunma bakanlığından yapılan açıklamada savaş uçaklarının, Kırım'da modernize edilmiş Belbek hava üssüne kalıcı olarak konuşlandırılacağı ifade edildi.

Kasım ayında Ukrayna donanmasına ait 3 gemi Rus karasularına girerek, Kerç Boğazı üzerinden Azak Denizi'ne geçmeye çalışmıştı. Ukrayna gemilerinin karasularına girmesiyle Rus Sahil Güvenliği gemilere ateş açmıştı. Ukrayna gemileri ve gemi mürettebatı Rusya tarafından alıkonmuştu.