Rusya dünyaya duyurdu: S-400’ler ulaştı
Ukrayna ile savaşın eşiğine gelen Rusya'da Savunma Bakanlığı "S-400 uçaksavar füze sistemi Belarus Cumhuriyeti'ne ulaştı." açıklamasını yaptı.
Dünya Rusya ile Ukrayna arasında tansiyonu düşmeyen askeri gerilime kilitlendi.
Savaşın eşiğine gelen iki ülke için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi.
Erdoğan bugün resmi ziyarette bulunduğu Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna ziyaretinin ardından arabuluculuk teklifini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Türkiye'de konuk edecek.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken Rusya Savunma Bakanlığından son dakika açıklaması geldi.
Bakanlık, askeri tatbikat hazırlıkları kapsamında S-400 uçaksavar füzesi sisteminin Belarus Cumhuriyeti’ne ulaştığını duyurdu.