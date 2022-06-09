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Ekonomi Rusya döviz mecburiyetini kaldırdı
Ekonomi

Rusya döviz mecburiyetini kaldırdı

Rusyai ihracatçıların döviz kazançlarının yarısını hükümete satmaya yönelik mecburiyet kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 16:40:00 -
Rusya döviz mecburiyetini kaldırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rus ihracatçılarının döviz kazançlarındaki mecburi yüzde 50 satış oranı iptal edildi.

Kararnameye göre, ihracatçıların döviz satma zorunluluğuna ilişkin oranları artık Rus hükümeti nezdinde kurulacak komisyon kararlaştıracak.

Batılı ülkelerin Rusya Merkez Bankası’nın rezervlerinin yarısını dondurması sebebiyle, Rusya Maliye Bakanlığı 28 Şubat'ta, Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirmişti.

Söz konusu oran, rublenin istikrara kavuşması ve döviz piyasasında yeterli likiditenin tekrar sağlanmasıyla 23 Mayıs’ta yüzde 50’ye düşürülmüştü.

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