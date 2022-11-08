  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya, dost olmayan ülkelerden 74 şirketle askeri-teknik iş birliğini sonlandırdı
Dünya

Rusya, dost olmayan ülkelerden 74 şirketle askeri-teknik iş birliğini sonlandırdı

Rusya, dost olmayan şeklinde tanımladığı ülkelerden 74 şirketle askeri-teknik alandaki iş birliğini sonlandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 12:33:00 -
Rusya, dost olmayan ülkelerden 74 şirketle askeri-teknik iş birliğini sonlandırdı

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, dost olmayan ülkelerden 74 şirketle askeri-teknik iş birliğine yönelik yaptırım uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Karara göre, ABD, İngiltere, Almanya, Kanada, Bulgaristan, Litvanya, Slovakya, Polonya, Çekya, Karadağ ve Estonya’dan bazı şirketlerle iş birliği sonlandırıldı.

Açıklamada, yaptırım kararının Rusya’ya yönelik yaptırım uygulayan ülkelere yönelik karşı önlem olarak alındığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23