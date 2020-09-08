Rusya Doğu Akdeniz'de tarafını seçti

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim tüm hızıyla sürüyor. Türkiye hak ve menfaatlerinden taviz vermeyeceğini kesin bir dille ilan ederken, bölgede 4 gün sürecek tatbikata başladı. Bu arada dünya ülkeleri de taraflarını seçti. Avrupa Birliği'nin ardından şimdi de Rusya, Yunanistan'ın yanında yer alacağını açıkladı.

'Rum Kesimi'ne yardımcı olabiliriz'

Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis'le görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bölgede Rum Kesimi'ne yardımcı olabileceklerini belirtti. Lavrov ayrıca, “Akdeniz’deki durum bizi endişelendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler bakımından, diyaloğun başlatılmasına yardım etmeye hazırız” ifadelerini kullandı. ABD'nni tavrını da eleştiren Lavrov, "ülkeleri birbirine karşı kıştırtmasının ve ‘bizimle olmayan, karşı taraftadır’ politikası izlemesinin, geri kalanları da bu yolu izlemek zorunda bırakmasının Moskova’yı endişelendirdiğini" dedi.