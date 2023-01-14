  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya Dnipro kentini vurdu: Çok sayıda yaralı var
Dünya

Rusya Dnipro kentini vurdu: Çok sayıda yaralı var

Rusya'nın Ukrayna'nın Dnipro kentine düzenlediği füze saldırılarında aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 18 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 20:23:00 - 2023-01-14 20:24:26

Rusya, Ukrayna'da operasyonlarını sürdürüyor. Rus askerlerinin Ukrayna'nın Dnipro kentini hedef almasının ardından çok sayıda Ukraynalı enkaz altında kaldı.

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölge Valisi Valentyn Reznichenko saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın düzenlediği saldırıda Ukrayna Dnipro'da çok katlı bir bina ağır hasar gördü. Çok sayıda insan enkaz altında kaldı. Saldırılar sonucu bölgeden gelen son bilgilere göre 10 olan yaralı sayısı 18'e yükseldi" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23