0553 313 94 23

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: “Kerç yüzünden AB ve ABD’nin yaptırım ihtimali çok düşük”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kerç krizinden sonra Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından Rusya’ya yaptırım uygulanması ihtimalinin çok az olduğunu söyledi.

15 Şubat 2019 Cuma 22:10
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: “Kerç yüzünden AB ve ABD’nin yaptırım ihtimali çok düşük”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kerç krizinden sonra Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından Rusya’ya yaptırım uygulanması ihtimalinin çok az olduğunu söyledi.


Rusya’da yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan Kerç krizine dair açıklamalarda bulundu. Amerikan Bloomberg tarafından 8 Rus vatandaşına Amerika tarafından kısıtlama getirilmesi ile ilgili haberi yorumlayan Zaharova, “Brüksel ve Washington ellerinde yeni bir neden olmadığı için Moskova’ya karşı yeni bahaneler üretiyorlar” dedi.



"Yaptırım ihtimali çok zayıf"


Hem Avrupa Birliği’ni hem de ABD’yi Rusya’ya karşı takındıkları tavırdan dolayı eleştiren Zaharova, Kerç krizi sonrasında Brüksel ve Washington’un yeni bahaneler öne sürdüğünü dile getirerek, “Kerç boğazında yaşanan hadisenin ardından hem Avrupa Birliği’nin hem de ABD’nin Moskova’ya karşı yeni yaptırım hamlesi ihtimalini çok zayıf görüyorum. Çünkü gerçekçi nedenler yok” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 22:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bir köşeye sıkıştırma gayretlerini görüyorduk"
    1. "Bir köşeye sıkıştırma gayretlerini..
    2. Fransa'dan ABD'nin Suriye politikası..
    3. Marmara için korkutan deprem uyarısı:..
    4. Kılıçdaroğlu'ndan "Siyasete kutuplaşma..
    5. Kutup ayılarının bastığı kasabada..
    6. Özlü, S Plaka sorununa çözüm üretiyor
    7. Müdürden öğretmene darp iddiasına..
    8. Bazı ilaçların temininde yaşanan..
    9. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü..
    10. Jandarma’dan servis araçlarına sıkı..
    11. Erdoğan: "(Macron'un 24 Nisan..
    12. Terör örgütü DEAŞ Irak'ta 8 sivili..
    13. Erdoğan: "(Macron'un 24 Nisan..
    14. Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4..
    15. Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu ve..
    16. Metris Cezaevinde yangın paniği
    17. "NATO, INF Anlaşması'nın..
    18. Kiev’de Türk öğrencilerin ağırlıklı..
    19. İmamoğlu: “Siyasi ağalara hesap vermem..
    20. "Bu milletin feraseti ve dirayetiyle..
    21. "Her ayın 15'inde 251 hatim programı"
    22. Bakan Dönmez’den hayvan üreticilerine..
    23. Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Bu işi..
    24. Başkentte "Komşumuz İran" konferansı
    25. Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti)..
    26. Erdoğan: "(FETÖ'cülerin iadesi) Biz..
    27. Bir 'sokak köpeği terörü' daha! Canını..
    28. Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) CIA, daha..
    29. Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçına..
    30. Erdoğan: "(FETÖ elebaşının iadesi)..
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Karadut pekmezinin sağlığa çeşitli faydaları
    Karadut pekmezinin sağlığa çeşitli faydaları

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı
    Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak