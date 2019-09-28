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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Suriye'de 'güvenli bölge' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin, "Ankara bu isteğinde çok haklı çünkü şu an ABD'nin kontrolündeki bölgeden sızan teröristler yüzünden sıkıntı yaşıyor." açıklamasında bulundu..

28 Eylül 2019 Cumartesi 07:42
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Suriye'de 'güvenli bölge' açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge ve Türkiye ile ABD arasındaki müzakerelere ilişkin sorusuna Lavrov, ''Ankara bu isteğinde çok haklı çünkü şu an ABD'nin kontrolündeki bölgeden sızan teröristler yüzünden sıkıntı yaşıyor.'' yanıtını verdi.

Öz yönetim organları oluşturulmaya çalışılıyor

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği söz konusu olduğu için güvenli bölge konusuna ''kayıtsız'' olmadıklarını ve her iki ülkeyle de görüştüklerini söyleyen Lavrov, ''Amerikalıların bölgedeki Kürtleri kullanıldığını'' ve ''öz yönetim organları oluşturmak için somut adımlar atıldığını'' söyledi.

Lavrov, ABD'nin BM Genel Kurulu görüşmelerine katılacak bazı Rus diplomatlara vize vermemesine ilişkin ise Moskova'nın gerekli adımları atarak karşılık vereceğini ifade etti.

 

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 07:42
  1. Ankara
  2. suriye
  3. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
  4. güvenli bölge
  5. Anadolu Ajansı

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