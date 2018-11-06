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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, açık açık tehdit etti: Askeri yanıtsız bırakılamaz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "NATO'lu komşularımızın Rusya sınırlarında askeri altyapısını ve askeri varlığını artırma yönündeki adımları, askeri yanıtsız bırakılamaz" çıkışında bulundu.

06 Kasım 2018 Salı 22:17
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, açık açık tehdit etti: Askeri yanıtsız bırakılamaz

İspanya'nın başkenti Madrid'de İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "NATO'lu komşularımızın Rusya sınırlarında askeri altyapısını ve askeri varlığını artırma yönündeki adımları, askeri yanıtsız bırakılamaz" dedi.

Sözlerinin Rusya'nın gerilimi artırmaya ilgi duyduğu anlamına gelmediğini kaydeden Lavrov, ordular arasında tam teşekküllü diyalog kurulması gerektiğini ancak NATO'nun bundan kaçtığını ve günün birinde hayatın İttifak'ı Rusya'yla diyalog kurmak zorunda bırakacağını belirtti.

'Rusya'nın güvenliğini ciddi anlamda tehdit ediyor'

Lavrov, NATO'nun Rusya sınırlarındaki eylemlerinin Moskova'yı endişelendirdiğini de ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, Rusya'nın güvenliğini ciddi anlamda tehdit ediyor ve yeni üyelerin topraklarında kalıcı olarak askeri güçler konuşlandırılmasının önüne geçmek için imzalanan Rusya-NATO Kurucu Belgesi'ni ihlal ediyor."

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 22:17
  1. Sergey Lavrov

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