Rusya devreye girdi, terör örgütü YPG/PKK'nın Esed rejimine yönelik Kamışlı'daki kuşatması kalktı

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetinin Kamışlı ilçesinde terör örgütü YPG / PKK ile Esad rejimi arasında 3 Ocak'ta yaşanan gerginlik Rusya'nın müdahalesi ile bir kez daha hafifledi.

Tutuklular, dün akşam Kamışlı Havalimanı'nda Rus komutanlarının her iki tarafın temsilcileriyle görüşmesinin ardından karşılıklı olarak serbest bırakılırken, Kamışlı ilçe merkezinde rejim güçlerine ait bir askeri bölgede YPG / PKK'nin 3 gün süren kuşatması Bitti.

Gerilim nasıl başladı?

Terör örgütü YPG / PKK, taraflar arasındaki gerginliği ateşleyerek Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa kasabasını rejim güçlerine devretmesi için bir süredir baskıya maruz kaldı.

Terör örgütü, bu baskılara 28 Aralık 2020'de Kamışlı ilçesinde Esad rejim güçlerinin bazı üyelerini gözaltına alarak cevap verdi. Rejim mensuplarının serbest bırakılmaması üzerine, ilçedeki rejim güvenlik güçleri bazı üyeleri gözaltına aldı.

Aynı gün Rusya'nın müdahalesiyle gerginlik hafifledi ve tutukluların serbest bırakılması 3 Ocak'ta yeniden tırmandı.

Terör örgütü, biri Kamışlı'nın merkezinde olmak üzere birkaç rejim unsurunu gözaltına alınca, rejimin güvenlik güçleri de örgütün bazı üyelerini gözaltına aldı.

İlçe merkezinde rejim güçlerinin kontrolünde bulunan ve "Güvenlik Meydanı" olarak bilinen askeri bölge, 4 Ocak'tan bu yana keskin nişancıların desteğiyle terör örgütü YPG / PKK'nın kuşatması altında bulunuyor.

Rusya devreye girince gerilim sona erdi.

Rusya ve rejim, terör örgütü YPG / PKK'nın işgali altında bulunduğu kasabayı Esad rejim güçlerine bırakmakta ısrar ediyor.

Haseke'deki durum

Haseke genelinde örgütün işgali sürerken, Esed rejimi şehir merkezindeki Kevkep Dağı'nı, "Güvenlik Meydanı" bölgesini ve 156. Tugayı kontrol ediyor.

Kamışlı ilçe merkezinde rejime ait bir havaalanı, bir askeri tugay ve bir "Güvenlik Meydanı" alanı var. Haseke vilayetindeki bazı devlet kurumları da Esad rejimi tarafından işletiliyor.