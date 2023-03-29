Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Kuzey akımı sabotajı Batı’yı batırdı! Çok ciddi sonuçları olur...

Rus gazını Almanya ve Avrupa'ya ileten Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 hatlarına yapılan sabotaj konusu aylardır tartışılmaya devam ediyor. Gelişmelere dikkatle bakıldığında sabotajın Batı tarafından yapıldığı hiç tartışma götürmeyecek kadar açık. Sorumlular kamuoyunda itibar kaybettikçe olguları karartma ve şüphe uyandırma çabalarını artırıyorlar. Son günlerde alevlenen tartışmalar suçluyu, daha doğrusu sabotaj emrini veren merkezi açıkça ortaya koyuyor. Bu durum konuyu tekrar açıklama zorunluluğu yarattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, patlamaların arkasında büyük olasılıkla ABD istihbarat servislerinin olduğunu söyledi.

Şarku’l Avsat’ın Russia 24 TV kanalından aktardığına göre Putin, “Ne yapıldığının ve nasıl olduğunun ayrıntılı olarak ortaya çıkacağını” belirtti.

Rus lider, ABD’li araştırmacı gazeteci Seymour Hersh’in geçen şubat ayında yaptığı, ABD Donanması’na ait dalgıçlarının Başkan Joe Biden’ın emriyle boru hatlarını patlayıcılarla imha ettiğine dair açıklamalarına da atıfta bulunarak şunları söyledi:

“Tüm dünyada tanınan ABD’li gazeteci Hersh böyle bir soruşturma yürüttü ve bilindiği gibi doğalgaz boru hatlarındaki bu patlamanın ABD istihbaratı tarafından organize edildiği sonucuna vardı. Bu sonuca tamamen katılıyorum.”

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Öte yandan Düşünce kuruluşu Global Energy Monitor, (GEM) Avrupa Birliği'nin yeni gaz ve LNG planlarının iklim taahhütleriyle çeliştiğini söyledi. AB'nin enerji krizi ve Rusya'ya gaz bağımlılığını azaltma nedeniyle planladığı yeni LNG ithalat kapasitesinin ise yıllık 227,2 milyar metreküp, ilave doğal gaz boru hattı kapasitesinin de 60,5 milyar metreküp olduğu hesaplandı.

AB'nin planladığı yeni LNG projelerinin, mevcut kapasiteyi yüzde 136 artırması bekleniyor. Projeleri faaliyete geçirmek amacıyla 53,5 milyar avro harcama yapılması öngörülürken, bu miktarın 22,1 milyar avrosunu LNG terminalleri, 31,4 milyar avrosunu boru hatları oluşturacak.

Ayrıca hali hazırda inşa halindeki projelerin maliyeti ise 4,2 milyar avroyu buldu.

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