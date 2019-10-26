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Rusya Devlet Başkanı Putin: Maaşımın bir kısmını Sisi’ye vermem gerekiyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi’de düzenlenen 1. Rusya-Afrika Zirvesi’nin eş başkanlığını yapan Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi’ye teşekkür ederek, "Maaşımın bir kısmını ona vermem gerekiyor" esprisini yaptı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 15:57
Rusya Devlet Başkanı Putin: Maaşımın bir kısmını Sisi’ye vermem gerekiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi’de düzenlenen 1. Rusya-Afrika Zirvesi’nin eş başkanlığını yapan Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’ye zirvenin düzenlenmesine yaptığı yardımdan dolayı teşekkür ederek, "Maaşımın bir kısmını ona vermem gerekiyor" esprisini yaptı.

Rusya-Afrika Zirvesi’nde konuşan Putin, "Cumhurbaşkanı Sisi’ye verdiği destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Hiç abartısız şunu söylemek istiyorum, Mısırlı dostlarımızın desteği olmasaydı, bugünkü zirve, en azından bugün çalıştığımız şekilde muhtemelen olmazdı" ifadelerini kullandı.

Rus lider, "Ayrıca gördüğünüz gibi bugün gün boyunca yanımda oturuyor ve işimde bana yardım ediyor. Maaşımı onunla paylaşmam gerekecek" esprisini yaptı.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 15:57
  1. Rusya-Afrika Zirvesi
  2. Vladimir Putin
  3. Soçi
  4. Abdülfettah el Sisi

YORUM YAZ

  • diyarbakırlıdiyarbakırlı3 sa önce
    Sözleriyle sadık köpeği olduğu ABD'nin Trump'una gönderme yapmakta.
  • Adige NogayAdige Nogay3 sa önce
    Kafirler tek millet. Bunu her konuda görebiliyoruz. İyi ve kötü gavur yoktur. Hepsi sinsi ve sisi düşmandır
  • Necmettin Necmettin 3 sa önce
    Yorum yok.
  • mertmert4 sa önce
    rusyayla nekadar yakınsa abd ile de o kadar yakın,sonuçta küfür tek millet ve o küfre hizmet etmekten gurur duyuyor,ortak düşmanları İSLAM,islamın dışında herşeye razılar
  • AlperAlper4 sa önce
    Satılmış sisi, hemen kabul etmiştir parayı.
  • ÜNALÜNAL4 sa önce
    Barışmamız gereken ülkeler var. Bunlardan biri de mısır. 

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