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Siyaset

Rusya Devlet Başkanı Putin, Irak Başbakanı el-Kazimi’yi ülkesine davet etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Irak’ın yeni Başbakanı Mustafa el-Kazimi’ye gönderdiği tebrik mektubunda el-Kazimi’yi Rusya’ya davet etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:06:42 -
Rusya Devlet Başkanı Putin, Irak Başbakanı el-Kazimi’yi ülkesine davet etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Irak’ın yeni Başbakanı Mustafa el-Kazimi’ye gönderdiği tebrik mektubunda el-Kazimi’yi Rusya’ya davet etti.


Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi’nin Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan el-Kazimi, Rusya’nın Bağdat Büyükelçisi Maksim Maksimov’u kabul etti. El-Kazimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Irak Meclisi’nin güvenoyunu alarak yeni hükümetin başbakanı olması nedeniyle kendisine gönderdiği kutlama mesajını aldı. Mesajda Rusya’nın Birleşmiş Milletlerde (BM) Irak’ı destekleyeceğini vurgulayan Putin’in, Irak Başbakanı el-Kazimi’ye ülkesini ziyaret etmek için davetiye gönderdiği bildirildi.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetini memnuniyetle karşılayan el-Kazimi’nin bölgede huzur sağlanması konusunda ülkesinin Rusya’ya güvendiğini ifade ettiği aktarıldı. El-Kazimi’nin ayrıca petrol, doğal gaz ve elektrik alanlarında faaliyet gösteren Rus şirketlerinin ülkesinde çalışmaları için kolaylık sağlayacağını vurguladığı ifade edildi.


Irak Başbakanı el-Kazimi’nin, ülkesinin Rusya ile olan güçlü ilişkileriyle gurur duyduğunu belirterek siyasi, ekonomi, güvenlik ve kültürel alanlarında bu ilişkilerin daha da gelişmesi dileğinde bulunduğu dile getirildi.

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