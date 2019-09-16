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Rusya Devlet Başkanı Putin, Çankaya Köşkü’nde

Suriye başlıklı üçlü liderler zirvesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nde yapılacak.

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:33
Rusya Devlet Başkanı Putin, Çankaya Köşkü’nde

Suriye başlıklı üçlü liderler zirvesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nde yapılacak.


Zirve öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çankaya Köşkü’ne gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köşk girişinde Putin’i karşıladı. İki Lider, ikili görüşmeye başladı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:33
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