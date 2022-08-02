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Dünya Rusya destekli Esed rejimi 3 çocuğu katletti
Dünya

Rusya destekli Esed rejimi 3 çocuğu katletti

Suriye'nin kuzeyinde Rusya ve İran destekli Esed rejimi güçlerinin sivil katliamları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 09:35:00 -
Rusya destekli Esed rejimi 3 çocuğu katletti

Rusya ve İran destekli Esed rejimi güçleri, ülkenin kuzeyindeki İdlib ve Halep'te en az 3 çocuğu katletti.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, dün sabah saatlerinde rejim güçleri Halep kırsalındaki Kafr Taal yerleşimini karadan bombaladı.

Yerleşime düzenlenen bombardımanda iki çocuk hayatını kaybetti.

Bir diğer olay da İdlib kırsalındaki Cisr eş Şuğur yakınlarında yaşandı.

Bölgeye önceden düzenlenen saldırılardan kalan bir patlayıcı infilak etti.

Patlamada bölgede bir çocuk yaşamını yitirdi.

Bölgede son dönemde Rusya ve İran destekli rejim güçlerinin saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: Mepa News

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