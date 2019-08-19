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Rusya destekli Esed güçleri Han Şeyhun'u ele geçirmeye çalışıyor

İdlib mutabakatını ihlal ederek kentte ilerleyen Esed rejimi, Halep-Şam otoyolu üzerindeki Han Şeyhun ilçesini ele geçirmeye yönelik saldırı başlattı

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:01
Rusya destekli Esed güçleri Han Şeyhun'u ele geçirmeye çalışıyor

ANKARA (AA) - Beşşar Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib mutabakatını ihlal ederek Han Şeyhun ilçesini ele geçirmeye yönelik hava ve kara operasyonu başlattı.

İran destekli yabancı terörist gruplar ile Rus özel kuvvetleri ve paralı askerlerinin destek verdiği rejim güçleri, İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun ilçesine girmek için saldırı düzenliyor.

Çatışmalar halihazırda Han Şeyhun'a 400 metre mesafede ve ilçeye giriş noktası niteliğindeki Nimr'de sürüyor.

Son bir haftadır İdlib'in güneyindeki Hama kırsalından ilerleyen rejim güçleri, sabah saatlerinde Nimr'den önceki kontrol noktası olan Fakir'i ele geçirmişti.

Rejim güçleri, bu hamleyle Han Şeyhun'un içinden geçen Halep-Şam M5 otoyolunu da kesmek üzere.

- Han Şeyhun'un önemi

Söz konusu ilçe, 4 Nisan 2017'de Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah katliamıyla 100 kişiyi öldürmesinin ardından dünya gündemine oturmuştu.

ABD, 7 Nisan'da rejime ait Şayrat askeri hava üssünü vurmuş, Birleşmiş Milletler (BM) ile Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (KSYÖ) ortak soruşturma misyonu (JIM), 27 Ekim 2017'de de saldırının rejim tarafından düzenlendiğini doğrulamıştı.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında Han Şeyhun'u da içeren alanı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan etmişti.

Ancak Han Şeyhun, Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarının hedefi olmaya devam etti.

- TSK'ya ait gözlem noktası

Han Şeyhun'un yaklaşık 10 kilometre güneyindeki Morik ilçesinin güneydoğusunda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir gözlem noktası bulunuyor.

Askeri muhalifler, saldırıların genişlemesi durumunda Morik'teki gözlem noktasının kuşatma tehlikesine gireceğini değerlendiriyor.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:01
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