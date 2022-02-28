Rusya depremi yaşıyor! Doların ateşi fena halde çıktı

Hafta sonuna sığan savaş haberleri, karşılıklı tehdit ve restlerle piyasalar kötü bir haftaya daha hazırlanıyor. Rusya'da tek "iyi işaret" olarak, en geç pazartesi sabahı başlaması beklenen siyasi müzakereler var.



Rusya'da dolar ve euro kurları, piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda bankaların açıkladıkları kurlarla rekor seviyelere çıktı.



Bazı bankalar dolar satış kuru olarak 150 rubleye kadar fiyatlama yaptı.



Sberbank 27 Şubat Pazar günü saat 23:10'dan itibaren müşterikerine satış fiyatı olarak dolarda 113,49 ruble, euroya 125,49 ruble fiyat biçti.



Sberbank'ın alış kuru ise dolarda 88,51 ruble, euroda 98,51 ruble oldu.



En büyük özel bankalardan Tinkoff doları 120 rubleye, euroyu 131,7 rubleye satıyor.



Alfa-Bank'ın pazar günü verdiği fiyat ise dolarda 119.83 ruble, euroda 134.34 ruble seviyesindeydi.



Rusya Merkez Bankası'nın resmi verilerine göre, dolar kuru dün 83.55 ruble, euro kuru 93,6 ruble idi.

Rusya zorda

Rusya’nın Ukrayna’ya dönük askeri müdahalesi nedeniyle ABD ve Avrupa ülkelerinin uyguladığı finansal yaptırımların ardından haftanın ilk işlem gününde Ruble çakıldı.

Batılı ülkelerin Rusya’yı swift sisteminden çıkarma kararı alması sonrası Rus rublesi offshore işlemlerde yüzde 30 geriledi. Geçtiğimiz haftayı 83 seviyesinden kapatan Dolar/Ruble kuru 108 seviyesine yükseldi. Ruble şubat ayında en kötü performans gösteren gelişen piyasa para birimi oldu.