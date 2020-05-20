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Dünya

Rusya, darbeci Hafter için kesenin ağzını açtı! Suriyeli gençlere büyük maaş

Suriye'de Esed rejimine destek veren Rusya, Libya'da Hafter saflarını da bin 500 dolar maaş verdiği Suriyeli gençlerle kuvvetlendiriyor. Öte yandan İran’ın da Rusya’nın, Suriye'de Hafter için yaptığı bu çalışmaya, lojistik destek verdiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:23:00 - 2020-05-20 15:29:02
Rusya, darbeci Hafter için kesenin ağzını açtı! Suriyeli gençlere büyük maaş

Rusya, Suriye’nin güneyindeki Humus ilinde Esed rejimi bölgesinden Suriyeli gençleri, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarında aylık 1500 dolar karşılığında savaşmaları için gönderiyor.

Suriyeli gençler bin 500 dolara Hafter saflarında savaşıyor

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de Esed rejimine destek veren Rusya, Libya'da Hafter saflarını Suriyeli paralı savaşçılarla güçlendirmek istiyor.

Rusya, Humus ilinde açtığı kayıt merkezlerinde, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarında aylık 1500 dolar karşılığında savaşmak isteyenleri kaydediyor.

Rusya’nın, Suriye'de Hafter için yaptığı bu çalışmaya Esed rejimi destekçilerinden İran, lojistik destek veriyor.

600 kişi kayıt yaptırdı

Humus ili kuzey kırsalında kayıt yaptıran 600 kişi, İran ve Rusya askeri araçlarıyla önce Hama Askeri Havaalanı ve akabinde Lazkiye’deki Hmeymim Askeri Havaalanı'na taşındı.

Kaynaklar, çoğunluğu sivillerden oluşan Suriyelilerin, Hmeymim Askeri Havalanı'nda 500'er dolar ön ödeme yapılarak Hafter saflarında savaşmaları için Libya'ya gönderildiğini aktardı.

Hafter saflarında farklı coğrafyalardan paralı asker bulunuyor

Rusya, Mayıs başlarında da Hafter saflarında savaşmaları için Suriye'den birkaç yüz paralı savaşçı göndermişti.

Hafter saflarında Rus paralı askerler, Sudan'dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçı bulunuyor.

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