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Dünya Rusya Dağlık Karabağ’daki yeni gelişmeyi duyurdu
Dünya

Rusya Dağlık Karabağ’daki yeni gelişmeyi duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Dağlık Karabağ'da konuşlanan gözlem noktalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 19:45:00 -
Rusya Dağlık Karabağ’daki yeni gelişmeyi duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Dağlık Karabağ'da temas hattı boyunca konuşlanan gözlem noktalarının sayılarında değişiklik olduğunu açıkladı.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin görev yapacağı gözlem noktalarının yeniden konuşlandırıldığını ve sayılarının artırıldığını belirtti.

24 saat boyunca sürüyor

Mevcut durum göz önünde bulundurularak askerlerin konumunda ve gözlem noktalarında yeniden belirlenme yapıldığını kaydeden Konaşenkov, Dağlık Karabağ’da "kuzey" sorumluluk bölgesinde 11, "güney" sorumluluk bölgesinde 12 olmak üzere toplam 23 gözlem noktasında 24 saat boyunca gözlem ve kontrol görevinin yapıldığını aktardı.

Konaşenkov, dün yaptığı açıklamada, "güney" sorumluluk bölgesinde 9, "kuzey" sorumluluk bölgesinde 9 gözlem noktası, Laçın koridorunda ise 7 geçici gözlem noktasının kurulduğunu bildirmişti.

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