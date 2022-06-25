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Dünya Rusya da orman yangınlarıyla mücadele ediyor
Dünya

Rusya da orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Rusya’da, Altay bölgesi de dahil 78 noktada devam eden orman yangınlarına çok sayıda uçak ve helikopter ile müdahale ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 16:02:00 -
Rusya da orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Rusya’nın Sibirya kesiminde bulunan Altay bölgesinde başlayan orman yangınları, kısa sürede geniş alana yayıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ülkenin farklı noktalarında başlayan 354 yangından aktif olan 78'inde söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Bakanlık, Altay ve İrkutsk bölgelerindeki alevlerin ise yayılmaya devam ettiğini bildirdi.

İlk belirlemelere göre Altay bölgesinde 615 hektar alanda devam eden yangınlar için 250’ye yakın yangın söndürme ekibi, 79 yangın söndürme aracı ve Be-200 tipi amfibi yangın söndürme uçağı görev alıyor.

Ülke genelindeki yangın söndürme çalışmalarına ise 2 bin 500 personel, 276 yangın söndürme aracı, 35 adet Be-200 yangın söndürme uçağı ve Mi-8 yangın söndürme helikopteri katılıyor.

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