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Rusya Çin'e S-400 sevkiyatına başladı

Türkiye gibi Çin de Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alıyor. Rusya S-400 sevkiyatının ikinci etabına başladı. Çin, Rusya ile 2014’te imzaladığı anlaşmayla S-400 hava savunma sisteminin ilk yabancı alıcısı olmuştu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:36
Rusya Çin'e S-400 sevkiyatına başladı

Rusya'nın, Çin'e yönelik S-400 hava savunma sistemi sevkiyatında ikinci etaba başladığı bildirildi. Rus haber ajansı TASS'ın askeri-diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çin'e yönelik S-400 sevkiyatının ikinci etabı başladı.

Sevkiyatın St. Petersburg yakınlarındaki Ust-Luga limanından deniz yoluyla yapıldığı bilgisine yer verilen haberde, sevkiyatın, Türkiye'ye yönelik sevkiyata benzer bir şekilde sözleşmede belirtilenden daha hızlı ilerlediği kaydedildi.

Çin, Rusya ile 2014'te imzaladığı anlaşmayla S-400 hava savunma sisteminin ilk yabancı alıcısı olmuştu. Sistemin sevkiyatında ilk etap geçen yıl tamamlanmıştı. Çin ordusu, ilk sevkiyatın ardından sistemin deneme sürecini başarıyla tamamladığını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:36
  1. S-400 hava savunma sistemi
  2. Çin
  3. Rusya
  4. S-400
  5. Türkiye

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