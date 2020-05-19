Rusya, Çin, İran ve Pakistan'dan ortak Afganistan açıklaması

İSLAMABAD (AA) - Rusya, Çin, İran ve Pakistan'ın Afganistan özel temsilcileri yaptıkları ortak açıklamada Afganistan'daki tüm taraflar arasında yapılacak müzakerelerin ülkedeki uzlaşmayı gerçekleştirecek tek yol olduğuna inandıklarını belirtti.

Moskova'da hazırlanan ve 4 ülkenin resmi dillerinde yayımlanan açıklamada, katılımcı ülkelerin Afgan halkının geleceği ve kalkınma yolunda alacağı kararları destekledikleri yinelendi.

Afganistan'da ayrı ayrı cumhurbaşkanlığını ilan eden Eşref Gani ve Abdullah Abdullah arasındaki anlaşmanın olumlu karşılandığı belirtilen açıklamada, "Dört ülkenin temsilcileri Afganların önderliğinde ve Afganlar tarafından yürütülecek barış ve uzlaşı sürecini destekleyecektir. Temsilciler kapsayıcı Afganistan içi müzakerelerin ülkede uzlaşmayı sağlamanın ve çatışmaları sonlandırmanın tek yolu olduğuna inanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Taliban'ın da aralarında bulunduğu tüm siyasi ve etnik grupları Afganistan içi müzakerelere başlamaya çağıran dört ülke, ülkede barışın kısa sürede sağlanması için çalışacaklarını belirtti.

- "Yabancı askerler sorumlu bir şekilde çekilmeli"

Afganistan'daki yabancı askerlerin çekilme sürecini de dikkatle takip edeceklerini vurgulayan temsilciler, "Yabancı güçler düzenli ve sorumlu bir şekilde çekilmeli. Böylelikle Afganistan'daki geçiş süreci istikrarlı bir şekilde gerçekleşecektir." açıklamasında bulundu.

Çatışmaların tarafı olmuş mahkumların serbest bırakılması sürecinin de desteklendiği ifade edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yaptığı ateşkes çağrısının da desteklendiği kaydedildi.

Uluslararası kamuoyunu Afganistan'da bulunan ve bölge ülkelerine saldıran terör örgütleri ile ülkedeki uyuşturucu madde üretimine karşı harekete geçmeye çağıran 4 ülkenin temsilcileri, Afganistan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine de uluslararası toplumun destek vermesi çağrısında bulundu.

Açıklamayı yapan ülkeler Afgan mültecilerin ülkelerine dönmesi için de uluslararası kamuoyunu destek vermeye çağırırken Afganistan konusunda birlikte çalışmaya devam edeceklerini duyurdu.







