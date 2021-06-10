Rusya çılgına döndü! UEFA'dan Ukrayna ile ilgili yeni karar

Ukrayna Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'de giyeceği forma tartışma oluşturdu.

Formanın üstünde Ukrayna haritası ve “Yaşasın Ukrayna!” sloganı yer aldı.

UEFA, daha önce onayladığı formayla ilgili karar değiştirdi.

"Tasarımdan çıkarın"

UEFA Ukraynalı futbolcuların EURO 2020’de giyeceği formada yer alan ‘şan olsun kahramanlarımıza’ sloganının tasarımdan çıkarılması gerektiğine karar verdi.

Sputnik'in aktardığına göre UEFA’nın açıklamasında söz konusu slogan için, “Tarihi ve militarist anlamı olan slogan, açık bir biçimde siyasi özellik taşımaktadır. Bu nedenle formanın iç tarafında yer alan söz konusu sloganın UEFA’nın etik kuralları gereği tasarımdan çıkarılması gerekmektedir” denildi.

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavlenko yaptığı açıklamada, “Ukrayna Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na özel forma ile katılacak. Formanın en önemli özelliği ve tılsımı, her Ukraynalı için büyük önem taşıyan sembol olacak. Hepimiz için değerli olan ülkemizin haritası. Birleşik ve bölünmez vatanımız haritası; Kırım, Donetsk, Lugansk, Kıyiv, Dnipro, Lviv, Odesa, tüm diğer şehirler ve köyler…” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Ukrayna'nın turnuvada giyeceği formayla ilgili Telegram kanalından açıklama yaptı.

Zaharova, “Ukrayna futbol takımı, formanın üzerine Ukrayna topraklarını Rus Kırım’ına birleştirdi. Açıklamaları, bu umutsuzluk dolu sanatsal eylem kadar metafizik: güya oyuncuların gücüne güç katmalı. Ne yazık ki tek umutları bu” dedi.

Formadaki Yaşasın Ukrayna sloganıyla ilgili ise Zaharova "Bu Kiev’in devlet propagandasının, Ukrayna içinde ve dışında birçok kişinin Ukrayna İsyan Ordusu, Stepan Bandera ve 2. Dünya Savaşı sırasında işlediği suçlar ile ilişkilendirdiği sloganı kamuoyunda pekiştirmeye yönelik yeni bir girişim” ifadelerini kullandı.