  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya Çernobil'i ele geçirdi
Dünya

Rusya Çernobil'i ele geçirdi

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da, Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın hedefinde Çernobil olduğunu bildirmişti. Ukrayna'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Rus ordusu Çernobil'i ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 20:48:00 - 2022-02-24 20:54:52
Rusya Çernobil'i ele geçirdi

Son dakika haberine göre, Rus ordusunun Çernobil nükleer santralini ele geçirdiği açıklandı.

Zelenskiy duyurmuştu!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden Rusya'nın Çernobil'i hedeflediğini ve 86 yılında yaşanan nükleer felaketin yeniden yaşanabileceğini açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay