Rusya Çernobil'i ele geçirdi
Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da, Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın hedefinde Çernobil olduğunu bildirmişti. Ukrayna'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Rus ordusu Çernobil'i ele geçirdi.
Son dakika haberine göre, Rus ordusunun Çernobil nükleer santralini ele geçirdiği açıklandı.
Zelenskiy duyurmuştu!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden Rusya'nın Çernobil'i hedeflediğini ve 86 yılında yaşanan nükleer felaketin yeniden yaşanabileceğini açıkladı.