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Dünya Rusya çekildi, NATO tutuştu!
Dünya

Rusya çekildi, NATO tutuştu!

NATO, Ukrayna ile olan tahıl anlaşmasını askıya alan Rusya’ya söz konusu anlaşmayı acilen yenileme çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 18:41:00 -
Rusya çekildi, NATO tutuştu!

Rusya’nın dün Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevki ile ilgili İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasından çekildiklerini açıklamasının ardından NATO, Rusya’ya söz konusu anlaşmayı acilen yenileme çağrısında bulundu. NATO Sözcüsü Oana Lungescu yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gıdayı silah olarak kullanmayı bırakmasını ve Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasadışı savaşa son vermesini isteyerek, “Rusya'yı kararını yeniden gözden geçirmeye ve gıdanın en çok ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlamak için anlaşmayı acilen yenilemeye çağırıyoruz" dedi. Lungescu ayrıca, "Bu ihracatlar dünya genelinde gıda fiyatlarının düşmesine yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

Rusya dün saldırılar nedeniyle anlaşmayı askıya almıştı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, "Kiev rejiminin 29 Ekim'de, Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamakla görevli sivil gemilere karşı gerçekleştirilen terör saldırısı göz önüne alındığında, Rusya tarafı, Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin anlaşmalara katılımını askıya almıştır" denilmişti.

Öte yandan söz konusu anlaşmada İstanbul’da 22 Temmuz’da Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda imzalanmış, tüm dünya Türkiye ve BM’yi anlaşmadaki rolü nedeniyle tebrik etmişti.

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