Rusya bölgede! Kritik isim öldürüldü

Geçtiğimiz aylarda yapılan seçimler sırasında karışan Orta Afrika'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

Rus paralı şirket Wagner'in de yer aldığı bölgeden dikkat çeken bir ölüm haberi geldi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin en güçlü isyancı gruplarından biri olan 3R'nin lideri Sidiki Abass'ın öldüğü açıklandı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin en güçlü isyancı gruplarından biri olan "Return, Reclamation, Rehabilitation'ın (3R)" lideri Sidiki Abass'ın öldüğü açıklandı.

Gerçek adı "Bi Sidi Souleymane" olan ancak örgütte "Sidiki Abbas" olarak tanınan şahsın, 2020'nin Kasım ayındaki bir saldırı sırasında aldığı yaralar nedeniyle 25 Mart 2021 tarihinde öldüğü belirtildi.

Yıllardır ülkede saldırılar düzenleyen milisler sebebiyle çok sayıda insan hayatını kaybetti.