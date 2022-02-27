  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Almanya'dan dikkat çeken hamle

Ukrayna-Rusya savaşının seyrini değiştirecek bir şey biliyorum demişti! Ukrayna o Türk'ün stratejisini uygulamaya başladı

Sosyeteye ders olsun! Mahmut Tuncer'in hikayesi kızını rezil etti

Kritik aşama tamamlandı... Yerli teknoloji derin denizlere iniyor!

‘Günahına girmek istemem ama…’ Gülsüm Khalilova’ya ilişkin şok sözler

Rusya-Ukrayna savaşında Putin şokta! İşte Moskova'nın askeri araç kayıplarının listesi

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? İmamoğlu'ndan açıklama

Zelenskiy "İstanbul'da olabilir" demişti... Türkiye'den yeni açıklama

1100 kişiye istihdam sağlanacak! "Kuyumcu Kent Projesi" için tarih belli oldu

Ukrayna tüm dünyaya ilan etti! 4300 Rus askeri öldürüldü
Dünya Rusya, Belarus'tan Ukrayna'ya 'İskender' fırlattı!
Dünya

Rusya, Belarus'tan Ukrayna'ya 'İskender' fırlattı!

Rusya, Ukrayna topraklarındaki bir havaalanına Belarus’tan 'İskender' balistik füzesi fırlattı.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 22:39:00 -
Rusya, Belarus'tan Ukrayna'ya 'İskender' fırlattı!

Rusya, Ukrayna topraklarındaki bir havaalanına Belarus’tan balistik füze fırlattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 4’üncü gününe girerken, Rusya, Belarus'tan Ukrayna topraklarına “İskender" balistik füzesi fırlattı. Füzenin Jitomir kentindeki Jitomir Uluslararası Havaalanı’nı vurduğu aktarılarak, Ukrayna birlikleri ve zırhlı araçlarının büyük hasar aldığı öğrenildi. Ukrayna kaynakları, balistik füze saldırısını Belarus topraklarından yapıldığını doğruladı.

Çernobil’de çatışmalar devam ediyor

Çatışmaların yoğun olduğu bir başka kritik nokta olan Çernobil kenti üzerinde uçuş yapan bir hava aracı düşürüldü. Karadan fırlatılan uçaksavar füzeyle düşürülen hava aracı infilak etti. Düşen hava aracının hangi ülkeye olduğu henüz netlik kazanmadı.

Ukrayna uçağı düşürüldü

Rusların Ukrayna'ya saldırılarında da Ukrayna tarafında da kayıplar yaşanıyor. Ukrayna'nın Mıkolayiv kenti üstünde uçan Ukrayna'ya ait bir savaş uçağı düşürüldü. Uçağın parçaları kırsal bir alana düşerken mürettebatın olay yerinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay