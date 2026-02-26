  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Rusya barışın önündeki en büyük engeli açıkladı
Dünya

Rusya barışın önündeki en büyük engeli açıkladı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Rusya barışın önündeki en büyük engeli açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna savaşında çözüm sürecinin en ağır başlığının toprak meselesi olduğunu söyledi. Peskov, liderler zirvesinin ancak mutabakat sağlandıktan sonra anlamlı olacağını vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna savaşının çözüm sürecindeki en ağır konunun, toprak sorunu olduğunu belirtti.

Rusya -1 televizyon kanalına konuşan Peskov, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

'ÜÇ BAŞKAN ANLAŞMALARI SONUÇLANDIRMAK İÇİN BİR ARAYA GELMELİ'

Rusya, ABD ve Ukrayna liderlerinin görüşme ihtimalini değerlendiren Peskov, "Üç Başkan, yalnızca sağlanacak anlaşmaları sonuçlandırmak için bir araya gelmeli." dedi.

PUTİN İLE ZELENSKİY GÖRÜŞECEK Mİ?

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir araya gelme ihtimaline ilişkin "Zelenskiy'nin hafta içindeki açıklamalarını hatırlamak lazım. Bundan sonra da şu soru sorulmalı; Kiev yönetimi, bu tutumunu sürdürdüğü sürece en üst düzeyde görüşmenin bir anlamı var mı?" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in Zelenskiy'e Moskova'da görüşme teklifinin geçerli olduğunun altını çizdi.

Ukrayna krizinin çözüm sürecine değinen Peskov, şunları kaydetti:

"Toprak sorunu, en ağır konu. Ciddi görüşmeler öncesi uzmanlar seviyesinde titiz çalışma yapılmalıdır. Kiev yönetimi, şu anda barışçıl bir çözüm için seçenekler aramak yerine Avrupa'dan paraları harcamanın yollarını bulmak için uğraşıyor. Milyarlarca avro elde etmeye çalışıyorlar. Bu konuda gerçekten ciddi çalışıyorlar ancak diğer konularda ciddiyetlerini görmüyoruz."

Sözcü Peskov, İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba verme yönündeki planlarının "çılgınca" olduğunu vurguladı.

Yorumlar

YA RABBİ YA MALİKEL MÜLK

YÜCE ZATIN NURUYLA TECELLİ ETTİĞİNDE HERKES HAKKI OLMAYAN TOPRAĞA KERİH GÖRECEK VE ÖLÜMDEN KAÇIŞINDAN ÇOK DAHA ŞİDDETLE ONDAN KAÇINACAKTIR....HERKESİN GÖNLÜNDE KENDİSİ İÇİN HELAL KILDIĞIN COĞRAFYA GÜZEL ANLAMLI VE UĞRAŞMAYA DEĞER HALE GELECEKTİR....İŞTE O GÜN TOPRAK MESLESİ TEREYAĞINDAN KIL ÇEKER GİBİ KOLAYLIKLA ÇÖZÜLÜR....BU BAHSETTİĞİM İZZETİ İKRAMIN SOMUT TECELLİSİ HABBİBİN ÜZERİNDEN EMSAL ÖRNEK OLARAK YARATILMIŞ VE HUCURAT 7-8 DE BAHSEDİLMİŞTR...HUCURAT 5 TE DE BİZ YANINIZA GELENE KADAR BEKLEMENİZ HAKKINIZDA DAHA HAYIRLI OLUR DİYE UYARIDA BULUNULMUŞ VE DEVAMI AYETTE FASIKLARDAN KENDİMİZİ KORUMAMIZ EMREDİLMİŞTİR...ELHAMDÜLİLLAHİ RABBİL ALEMİN ŞEFAATİNİN SON NOKTASINDA ŞEFAAT YA RAB...
