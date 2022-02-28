  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya “Rusya, Azerbaycan uçaklarını vurdu!”
Dünya

“Rusya, Azerbaycan uçaklarını vurdu!”

Rus medyası, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-29 savaş uçaklarının, Rusya tarafından Ukrayna'da vurulduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 07:57:00 -
“Rusya, Azerbaycan uçaklarını vurdu!”

Rusya'nın Ukrayna işgali 5'inci gününe girdi. 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya'nın Ukrayna'yı yönelik taarruzu ile başlayan savaşta, her iki taraf da önemli kayıplar yaşıyor.

Rusya, savaşın ilk gününden itibaren Ukrayna'ya ait kritik tesisleri Kalibr seyir füzesiyle hedef aldı.

Hedef alınan havalimanı ve fabrika gibi kritik tesisler arasında, Ukrayna devlet savunma sanayii şirketi Ukroboronprom'a bağlı Lviv Uçak Tamir Fabrikası da bulunuyor.

Ukroboronprom şirketinin geçen ay yapılan toplantısına ait görsellerde; 3 Azeri MiG-29 savaş uçağı açıkça görülüyor.

Rus medyası tarafından ortaya atılan bir iddia, Lviv Uçak Tamir Fabrikası'nı gündeme taşıdı. İddiaya göre; Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-29 (NATO Rapor Adı: Fulcrum) tipi savaş uçakları, bakım ve modernizasyon faaliyetleri için Lviv'deki fabrikadaydı. Rusya'nın bu fabrikaya yönelik taarruzu esnasında, sayısı tam olarak bilinmeyen bu MiG-29'ların da kullanılamaz hale geldiği iddia edildi.

Fabrikada, 3 Azerbaycan MiG-29 savaş uçağının bakım için bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: SavunmasanayiST

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay