0553 313 94 23
impression

Rusya Avusturya'ya nota verdi

Rusya, Avusturyalı emekli bir  askerin Rusya'ya casusluk yaptığı iddialarına ilişkin açıklamaları nedeniyle  Avusturya'ya protesto notası verdiği açıklandı.

09 Kasım 2018 Cuma 21:07
Rusya Avusturya'ya nota verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avusturyalı  yetkililerin Rusya'ya yönelik açıklamaları nedeniyle, Avusturya'nın Moskova  Büyükelçisinin, Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Avusturya'nın, söz konusu "istihbarat" iddialarına ilişkin Rusya ile  doğrudan irtibata geçmemesinin, şaşkınlıkla karşılandığı vurgulanan açıklamada,  "Avusturya, Rusya ile doğrudan temasa geçmek yerine, basın yoluyla sansasyonel  bilgiler sağlama yoluna gitmiştir. Kanıt olmadan sadece şüpheyi temel alan söz  konusu yaklaşım, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin karmaşık hale gelmesine neden  olmuştur." ifadesine yer verildi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, bugün yaptığı açıklamada, ordudan  emekli bir subayın, 90'lı yılların başından bu yana Rusya gizli servisine  casusluk yaptığına ilişkin şüphelerin olduğunu söylemişti.

 Avusturya Adalet Bakanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.  Emekli askerin söz konusu dönemde Rusya'dan 300 bin avroluk ödeme aldığı öne  sürülüyor.

Rusya'nın, Avrupa Birliği (AB) nezdinde ilişkilerinin en iyi olduğu  ülkeler arasında yer alan Avusturya'nın, bu iddialar neticesinde atacağı  adımların iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkileyebileceği  belirtiliyor.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 21:07
  1. Rusya
  2. Avusturya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB açıkladı: Şemdinli'deki patlamada 25 asker yaralandı
    1. MSB açıkladı: Şemdinli'deki patlamada..
    2. Macaristan Başbakanı Orban: Doların..
    3. Amasya'da radara böyle yakalandı: 488..
    4. Donald Trump'tan Amerika'da isyan..
    5. Rusya Avusturya'ya nota verdi
    6. Konya'nın Çeltik ilçesinde iki..
    7. Adıyaman'da 'bisiklet' hırsızlığına..
    8. Sergen Yalçın'la anlaşma tamam
    9. Manisa'da eski öğretmenlere FETÖ..
    10. Stres, üzüntü 'köse' yapıyor
    11. İngiltere'de şok Brexit sorunu: İstifa..
    12. Afyonkarahisar'da korkunç kaza: 2 ölü,..
    13. Kıl kökü iltihabıyla 'kel' kalma..
    14. Trump, o yasağın başka gazetecilere de..
    15. Bulantı ve kusmaya çareler
    16. Katar'da gündem Sneijder! Çileden çıktı
    17. Almanya'dan Kaşıkçı cinayeti açıklaması
    18. Hasan Şaş'tan TFF'ye Hz. Ali'nin..
    19. Okulu sınava sokun
    20. Yaşlıları 'şifalı merhem' vaadiyle..
    CHP'li Şener'den "Türkçe ezan" açıklaması
    CHP'li Şener'den "Türkçe ezan" açıklaması
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Alman'a inat, imza yarın!
    Alman'a inat, imza yarın!