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Rusya, Avrupa’ya S-400 yerleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Baltık Denizi’ne kıyısı olan ve ülkenin en batısındaki Kaliningrad şehrine S-400 hava savunma sistemlerinin kurulduğunu açıkladı.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:40
Rusya, Avrupa’ya S-400 yerleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Baltık Denizi’ne kıyısı olan ve ülkenin en batısındaki Kaliningrad şehrine S-400 hava savunma sistemlerinin kurulduğunu açıkladı.


NATO’nun Avrupa’da kurduğu hava savunma sistemlerine karşılık olarak Rusya, ülkenin en batısında yer alan Kaliningrad şehrine S-400 hava savunma sistemi yerleştirildiğini açıkladı. Stratejik bir nokta olan Kaliningrad’ın, Baltık Denizi’ne kıyısı olması ve iki NATO üyesi Litvanya ve Polonya sınırında olması nedeniyle askeri güçlendirme çalışmalarının başladığı biliniyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, daha önce yaptığı bir duyuruda, Rusya’nın güney ve batı bölgelerinin askeri açıdan güçlendirileceğini açıklamıştı. Bu doğrultuda Kaliningrad’a S-400 yerleştirildiği ve güçlendirme çalışmalarının devam edeceği açıklandı.



Rusya’nın askeri gücü yüzde 40 arttırıldı


Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın batısı için alınacak önlemler sıralamasında bölgenin tank ve zırhlı birliklerinin arttırılacağı, bölgedeki askeri orduya yeni alayların dahil edileceği, bölgedeki zırhlı savunma gücü oranının 2019 yılı dahilinde yüzde 40 arttırılacağını duyurmuştu. Rusya, Kafkasya bölgesini kapsayan güney bölgede de askeri gücü arttırma çalışmalarına devam ediyor.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:40
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