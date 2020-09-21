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Dünya Rusya askeri hareketliliği böyle açıkladı! ‘20’den fazla savaş gemisi geldi’
Dünya

Rusya askeri hareketliliği böyle açıkladı! ‘20’den fazla savaş gemisi geldi’

Rusya yönetimi, Kavkaz-2020 askeri tatbikatları kapsamında Rus Donanması'nın Karadeniz Filosuna ait 20'den fazla savaş gemisinin geldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 15:53:00 -
Rusya askeri hareketliliği böyle açıkladı! ‘20’den fazla savaş gemisi geldi’

Rusya, Kavkaz-2020 askeri tatbikatları ile ilgili açıklama yaptı.

Bu ayın başından itibaren Rusya'nın Ermenistan, Beyaz Rusya, Çin, Myanmar, Pakistan ve İran'dan askerleri Kavkaz-2020 askeri tatbikatlarına katılmaya davet ettiği bildirilmişti. Azerbaycan, Endonezya, İran, Kazakistan, Tacikistan ve Sri Lanka'dan temsilciler tatbikatlara gözlemci olarak katılmayı planlamıştı.

20’den fazla savaş gemisi

Rusya Savunma Bakanlığı, Kavkaz-2020 askeri tatbikatlarına ilişkin açıklamasında, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosuna ait 20'den fazla savaş gemisinin katıldığını belirtti.

Tatbikatların ilk aşamasında mayın tarlalarının üstesinden gelme pratiği yapıldı. İlerleyen bölümlerde görev olarak karşıt denizaltılara müdahale aşaması gösterildi.

İran’a farklı davet

Aynı zamanda İran, Karadeniz ve Hazar sularındaki donanma tatbikatlarına katılmaya davet edildi.

İki aşamadan oluşan Kavkaz-2020 askeri tatbikatları 21 Eylül'den 26 Eylül'e kadar sürecek.

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