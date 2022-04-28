Rusya "Apple'ın yerini alacak" diyerek piyasaya sürmüştü! Şoku yaşadılar
Rusya'nın "Apple'ın yerini alacak" diyerek piyasaya sürdüğü akılı telefon markası AYVA hayal kırıklığı oluşturdu.
Rusya devlet teknloji konsorsiyumu Rosteh'in ürettiği akıllı telefon AYVA müşteri bulamıyor. Piyasaya ilk çıktığında "Apple'ın yerini alacağı" iddia edilen telefondan 3 ayda sadece 400 adet satıldı.
AYVA TI model telefonlar Tayvan menşeili HelioP70 mikroçiplerle çalışıyor. Ancak firma Ukrayna'ya düzenlenen askeri operasyondan sonra Rusya'ya ürün tedariğini kesme kararı aldı. Rosteh, üretilecek yeni partilerde Rus malı mikroçiplere geçme sözü verdi.
Ancak konuyu haberleştiren Kommersant gazetesi ise şu anda Rusya'da telefonlarda kullanılabilecek yerli bir mikroçipin bulunmadığını yazıyor.