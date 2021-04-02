Rusya, Akdeniz’de ‘kilit rol’ peşinde
Suriye rejimi tarafından Doğu Akdeniz’de hidrokarbon aramaları için yetkilendirilen Rus şirketlerinin isimleri, olası ABD yaptırımlarına karşı gizlendiği belirtiliyor.
Capital Limited ve East Med Amrit adlı iki Rus şirkete Suriye münhasır ekonomik bölgesinde (MEB) petrol ve doğal gaz arama hakkı veren anlaşma, 16 Mart’ta Suriye resmi gazetesinde yayımlanmıştı. Washington merkezli Orta Doğu Enstitüsü Enerji Uzmanı Rauf Mammadov “Atılan bu imzalar, Rusya güdümlü bir düzenin yakın zamanda Suriye’de kurulacağının habercisi olabilir. Rusya bölgedeki kaynaklardan azami yararlanma peşinde. Doğu Akdeniz havzası Rusya açısından önemli. Moskova, bölgede kilit rolünü korumak istiyor” dedi.