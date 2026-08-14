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Dünya Rusya akaryakıt sorunu sürüyor
Dünya

Rusya akaryakıt sorunu sürüyor

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Rusya akaryakıt sorunu sürüyor

Rus hükümeti, ülkenin bazı bölgelerinde benzin istasyonlarına akaryakıt tedarikinde sorunların sürdüğünü duyurdu. Rus hükümeti dizel yakıt ve benzin ihracatını da yasaklamıştı.

Rus hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ilgili bakanlıklar, bölge yönetimleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla akaryakıt piyasasındaki durumu değerlendirdi.

Toplantıda, ülkenin bazı bölgelerinde benzin istasyonlarına akaryakıt tedarikinde sorunların devam ettiği belirtilirken büyük petrol şirketlerinin en fazla sıkıntı yaşayan bölgelere sevkiyatları artırmak için gerekli önlemleri aldığı kaydedildi.

Novak, ilgili kurumlar ile petrol şirketlerine, tedarik sıkıntısı yaşanan bölgelerin akaryakıtla desteklenmesi için ilave önlemler alınması talimatını verdi.

 

Tarım üreticilerine yönelik akaryakıt fiyatları ile benzin istasyonlarındaki perakende fiyatların da yakından takip edilmesini isteyen Novak, piyasadaki durumun kontrol altında tutulması gerektiğini belirtti.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda tesis bakıma alınırken ülkenin birçok bölgesinde akaryakıt satışında bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

Rus hükümeti dizel yakıt ve benzin ihracatını da yasaklamıştı.

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