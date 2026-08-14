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Dünya Tersanede zehirli gaz faciası: 8 işçi öldü, 14 işçi hastaneye kaldırıldı
Dünya

Tersanede zehirli gaz faciası: 8 işçi öldü, 14 işçi hastaneye kaldırıldı

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Tersanede zehirli gaz faciası: 8 işçi öldü, 14 işçi hastaneye kaldırıldı

Bangladeş'in Chittagong bölgesindeki bir tersanede zehirli gaza maruz kalan 8 işçinin öldüğü, 14 işçinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Dhaka Tribune'un haberine göre yetkililer, Chittagong'daki tersanede meydana gelen kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eski bir geminin sökümü sırasında kapalı alandaki işçilerin zehirli gaza maruz kaldığını belirten yetkililer, 8 işçinin hayatını kaybettiğini, 14 işçinin de hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Çalışanlar ise tesisteki acil tıbbi tedbirlerin "yetersiz" olduğunu savunarak, tesiste ambulans olmaması nedeniyle yaralıların hastaneye naklinin geciktiğini ifade etti.

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