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Dünya Rusya affetmiyor, darısı bizim başımıza! Sapkınlık yayan Duolingo'ya balyoz
Dünya

Rusya affetmiyor, darısı bizim başımıza! Sapkınlık yayan Duolingo'ya balyoz

Yeniakit Publisher
2024-02-16 12:49:00 -
Rusya affetmiyor, darısı bizim başımıza! Sapkınlık yayan Duolingo'ya balyoz

Rusya'da bir aile, çocuklarına yabancı dil öğrenme platformu olarak servis edilen ve ebeveynlerin çocuklarına yabancı dil öğrenmeleri için kullandırdıkları Duolingo uygulamasında, “They are gay (Onlar eşcinsel)” ve “lesbian bar (Lezbiyen barı)” ifadelerinin öğretilmesi nedeniyle şikayette bulundu. Bunun üzerine Rusya, “Genel ahlakı, kültürü ve geleneksel değerleri” korumak adına harekete geçerek uygulamaya soruşturma başlattı.

Dünyanın en yaygın yabancı dil öğrenme uygulaması Duolingo, Rusya'nın medya gözlemcisi Roskomnadzor'un (RKN) markajı altında. Duolingo, uygulama materyalinde sapkın 'LGBT propagandası' yaydığı iddiasıyla Rusya'da soruşturuluyor.

Rus medyasında yer alan habere göre, Rusya Federasyonu’na bağlı Başkortistan Cumhuriyeti’nin başkenti Ufa’da bir aile, çocuklarının kullandığı Duolingo uygulamasında, “They are gay (Onlar eşcinsel)” ve “lesbian bar (Lezbiyen barı)” ifadelerinin öğretilmesi nedeniyle şikayette bulundu. Bunun üzerine resmi devlet kurumu Roskomnadzor, Duolingo’da LGBT propagandası yapılıp yapılmadığını denetlemek üzere harekete geçti.

Merkezi Rusya'nın Novosibirsk kentinde bulunan bir "insan hakları" grubu olan Radetel de şikayette bulundu. “Genel ahlakı, kültürü ve geleneksel değerleri” koruduğunu iddia eden Radetel, Duolingo'nun sapkın LGBT topluluğuna göndermeler içermesi nedeniyle çocuklar için uygun olmadığını savunuyor.

Duolingo propaganda yaptığını kabul etti

Dünya çapında 60 milyondan fazla kullanıcıya 40'tan fazla dilde ders sunan Duolingo, derslerine LGBTQ+ karakterleri ve hikayelerinin dahil edildiğini açıkça kabul etti.
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Çocukları hedef alıyorlar

Batı'nın aile kurumunu ortadan kaldırmak amacıyla topluma dayattığı LGBT sapkınlığı, cep telefonlarına kadar inmiş durumda. Dil öğrenme platformu adı altında uygulama içerisinde geçen diyaloglarla LGBT propagandası yapan Duolingo adlı uygulamayı çocuklar dahi telefonlarına indirebiliyor.

Dil sertifikası da veren uygulama, özellikle çocuklara yabancı dil öğretmek için birçok ebeveyn tarafından kullanılıyor. Ebeveynler, farkında olmadan, dil öğrenmesini istediği çocuklarını LGBT propagandasına maruz bırakıyor.

Bu skandal ilk değil

Daha önce de uygulamada iki kadın arasındaki eşcinsel ilişki açık açık tarif ediliyor. Bir taksici ile kadın arasında geçen diyalogda taksicinin kadına yönelttiği, "Kocanız nerede?" sorusuna kadın, "Kocam yok. Çok zorlu bir karım var" şeklinde cevap verdiği görülüyor.

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