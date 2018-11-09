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Rusya açıkladı! O ülke Türk Akımı'na katılıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Sırbistan'ın yılbaşında Türk Akımı'na katılacağını açıkladı.

09 Kasım 2018 Cuma 17:25
Rusya açıkladı! O ülke Türk Akımı'na katılıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Sırbistan'ın önümüzdeki ocakta Türk Akımı doğalgaz boru hattının devamına katılma olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Sırbistan'ın Türk Akımı doğalgaz boru hattının devamına katılımıyla ilgili belgelerin Rusya lideri Vladimir Putin'in ocakta gerçekleştireceği Belgrad ziyareti sırasında imzalanabileceğini söyledi.

Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic'le Belgrad'da bir araya gelen Borisov, görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Borisov, "Türk Akımı konusunda hareket ettiğimiz bir yol haritası mevcut. Bir takım anlaşmaların hazırlandıkça devlet başkanımızın Sırbistan ziyareti sırasında büyük bir olasılıkla imzalanabileceğini umuyorum" diye konuştu.

‘Moskova her türlü desteği sağlayacak'

Moskova'nın Belgrad'ın gaz boru hattının geliştirilmesine olan ilgisini paylaştığını belirten Borisov, şöyle konuştu:

"Sırp tarafının Türk Akımı'nın geliştirilmesine olan ilgisini paylaşıyoruz ve doğalgaz boru hattının ikinci kolunun Bulgaristan sınırından Sırbistan üzerinden Macaristan'a ve ardından Avusturya'ya kadar devam ettirilmesini öngören alternatiflerden birinin uygulamaya geçmesi konusunda her türlü desteği sağlayacağız."

Borisov, "Aynı zamanda muhtemelen 1 milyar metreküp gazın muhafaza edilmesi için yeterli kapasiteye sahip bir depolama tesisinin inşası da söz konusu" ifadelerini kullandı.

Türk Akımı, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan 2 ayrı hattan oluşacak. Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarını karşılayacak, diğeriyse güney ve güneydoğu Avrupa'daki tüketicilere doğalgaz sevkiyatını sağlayacak.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 17:25
  1. Türk Akımı
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